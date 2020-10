Un arresto, quattro indagati, dodici persone multate perché non indossavano la mascherina. È il bilancio dei controlli della polizia di Stato a Milano nella serata di ieri, sabato 3 ottobre.

I controlli sulle zone della movida milanese sono stati avviati per prevenire situazioni di violenza e per verificare il rispetto delle misure anti-contagio e la prevenzione sanitaria. Monitorata, in particolare, la zona dei Navigli.

L'Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano ha messo in campo volanti, polmetro, unità cinofile antidroga, affiancate dal reparto mobile e da operatori della polizia scientifica, con un servizio dalle 19.30 alla stazione M2 di Porta Genova, dove nel weekend è intenso il passaggio di persone dirette nella zona della Darsena e sui Navigli. Una fermata dove a fine serata sono stati registrati spesso atti di vandalismo e danneggiamenti.

Nel corso della serata la polizia ha controllato circa 180 persone. Tra queste un cittadino marocchino di 27 anni, arrestato perché trovato in possesso di circa 21 grammi di hashish, un grammo di cocaina e 360 euro in contanti, ritenuti il guadagno dell'attività di spaccio. Il 27enne è stato anche deferito all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di false generalità e porto abusivo di arma da taglio. Era infatti in possesso di un coltello a scatto di 16 cm).

Un italiano minorenne è stato denunciato perché in possesso di 10 grammi di hashish e 4 di marijuana; un altro cittadino italiano è stato deferito per porto abusivo di arma da taglio (coltello di 14 cm). Altre denunce sono scattate per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di

fornire le proprie generalità e per ingresso e permanenza illegale sul territorio. Sono dodici le persone sono sanzionate per il mancato uso della mascherina; 155 le multe per mancanza del titolo di viaggio sulla metropolitana.