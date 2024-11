video suggerito

Migliaia di Gratta e Vinci in pacchi sigillati nel Canale Muzza: arrivano i carabinieri Migliaia di biglietti in pacchi ancora sigillati nel canale Muzza, nel Lodigiano. Indagano i carabinieri: ipotesi ribaltamento del camion che li trasportava.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Migliaia di biglietti Gratta e Vinci nel canale Muzza che da Lodi Vecchio va a Cornegliano Laudense: prima l'avvistamento di alcuni passanti, poi l'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Un mistero, per adesso, a cui nessuno sa dare ancora una risposta: l'ipotesi più probabile è che si sia rovesciato un camion che li stava trasportando. Ipotesi avvalorata dal fatto che i biglietti non erano "singoli", ma in pacchi ancora sigillati. Ma non sono escluse altre ipotesi, tutte al vaglio degli inquirenti.

Inizialmente, i passanti avevano avvistati questi biglietti riuscendo anche a ripescarne qualcuno. Poi però sono state avvertite le forze dell'ordine, che di lì a poco sono intervenute sul posto assieme ai vigili del fuoco di Lodi. Le indagini sono ora in corso: l'ipotesi di un carico rovesciato resta la più plausibile, ma non sono escluse anche altre ipotesi. Toccherà ora agli inquirenti fare chiarezza, soprattutto attraverso la "tracciabilità" dei biglietti. Tanta la curiosità dei passanti, che hanno avvistato lungo tutto il canale Muzza che attraversa i due comuni del Lodigiano i biglietti del Gratta e Vinci.