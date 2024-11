Risolto il mistero dei migliaia di gratta e vinci trovati nel canale a Lodi: erano il bottino di una rapina

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Per giorni i cittadini di Cornegliano Laudense, alle porte di Lodi, hanno cercato di dare un motivo ai migliaia di biglietti Gratta e Vinci ritrovati nell'acqua del canale Muzza lo scorso 17 novembre. Ora il caso è stato risolto: i tanti biglietti erano il bottino di una rapina avvenuta a Roma lo scorso 15 maggio. Gli investigatori sono risaliti alla denuncia di scomparsa da un bancale di biglietti del gioco "Il Miliardario" da un tir. Erano stati rubati proprio quando i biglietti erano usciti dalla stamperia con destinazione la varie ricevitorie.

Da giorni le forze dell'ordine infatti erano al lavoro per risolvere il mistero. In un primo momento i passanti erano riusciti a ripescare alcuni biglietti dall'acqua: provavano così a tentare la fortuna nonostante il sindaco di Cornegliano Laudense, Stefano Iachetti, aveva chiesto ai suoi cittadini di non ripescare i biglietti dal canale i biglietti. Il primo cittadino aveva consigliato di non rischiare una denuncia per appropriazione indebita. Alla fine comunque si è scoperto che i biglietti erano invalidati.

Poi sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno raccolto tutti i biglietti: giorno dopo giorno le forze dell'ordine sono riuscite a risalire alla tracciabilità dei biglietti che si è scoperto essere poi la refurtiva di un colpo di mesi fa.