Michele Negri morto in un incidente durante una gara ciclistica a Bergamo: aveva 31 anni Il ciclista di Cavenago d'Adda (Lodi) ha perso il controllo del suo mezzo ed è andato a finire contro un muro all'altezza di Berbenno (Bergamo) durante la gara Gran Fondo Internazionale BGY.

È morto a 31 anni Michele Negri, ciclista di Cavenago d'Adda (Lodi) che oggi pomeriggio stava gareggiando nella Gran Fondo Internazionale BGY.

Il giovane atleta avrebbe perso il controllo del suo mezzo in una curva a gomito e sarebbe andato a finire contro un muro, mentre pedalava all'altezza di Berbenno (Bergamo). Qui il 31enne è deceduto sul colpo: sono stati inutili i soccorsi, immediatamente intervenuti con l'elicottero per trasportarlo in ospedale.

Ciclista esperto e tesserato come Master 1 per il Team MP Filtri, Michele Negri era amante delle due ruote e specialista del gran fondo. Nato a Sant'Angelo Lodigiano, per portare avanti la sua passione lavorava anche come Software Developer Engineer presso NTT DATA Italia.