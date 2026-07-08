“Mi pagano 28 ore, ma ne lavoro più di 40. È caporalato”: mamma single sfruttata per 14 anni a Luino

Laura, operatrice ecologica e mamma single di Luino, ha denunciato a Fanpage.it anni di sfruttamento, turni massacranti e presunte violenze: “È una forma di caporalato. Ho segnalato, ma nessuno mi aiuta”.

Per contratto dovrebbe lavorare 28 ore alla settimana. In realtà sostiene di farne oltre 40, sette giorni su sette, senza un giorno di riposo. Inizia così il racconto a Fanpage.it di Laura (nome di fantasia), mamma single con diversi problemi di salute che da 14 anni lavora come operatrice ecologica in una cooperativa di Luino, un comune in provincia di Varese. È lì che, stando al suo racconto, da anni sarebbe costretta a subire "minacce, insulti e violenze" in uno scenario che ha definito di "caporalato, sfruttamento e sopraffazione quotidiana".

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La storia di Laura

"Lavoro come operatrice ecologica a Luino e da anni vivo quotidianamente condizioni estreme", ha esordito Laura a Fanpage.it. In particolare, la donna lavorerebbe per una cooperativa incaricata dal Comune del servizio di pulizia delle strade e dello svuotamento dei cestini. Un appalto pubblico che, secondo la lavoratrice, nasconderebbe "violenze, paura e diritti negati".

Laura ha raccontato di convivere da 14 anni con condizioni lavorative che ha definito "pietose". Prima tra tutte, la discrepanza tra le ore retribuite e quelle effettivamente lavorate. "Se qualcuno prova a lamentarsi sono insulti, botte e il rischio di non essere rinnovata e perdere il lavoro", ha spiegato. Una prospettiva che pesa ancora di più sulle spalle di una madre che cresce da sola un figlio e che teme di non trovare un'altra occupazione a causa dei problemi di salute.

Le accuse non si fermano allo sfruttamento economico. Laura ha parlato anche di un clima di "violenza e sopraffazione". "C'è un collega violento, cattivo. Una volta l'ho visto tirare un pugno a una mia collega, le ha spaccato la bocca", ha riferito, prima di aggiungere: "Io stessa ho subito molestie in passato".

In più, ogni giorno Laura sarebbe costretta a percorrere chilometri spingendo a mano un carretto per la raccolta dei rifiuti. Lo farebbe sotto al sole estivo, con la pioggia, il vento e il gelo dell'inverno. "Con meno dieci gradi o quaranta sono sempre fuori", ha specificato Laura a Fanpage.it. "Non abbiamo cambi turno per stare un po' al caldo d'inverno o all'ombra d'estate". Nel frattempo, le sue condizioni fisiche peggiorano: problemi alle ginocchia e una patologia reumatica rendono quel lavoro sempre più pesante, ma "fermarsi non è un'opzione". "Ho segnalato tutto all'Ispettorato del lavoro di Varese attraverso raccomandata", ha concluso Laura con amarezza. "Sono passati mesi, ma nulla è cambiato".

Se le accuse di Laura trovassero riscontro, non si tratterebbe di semplici irregolarità amministrative, ma di una grave violazione dei diritti fondamentali di chi lavora. Perché il caporalato non è un fenomeno confinato ai campi agricoli: può assumere forme diverse e insinuarsi ovunque il bisogno diventi uno strumento di riscatto.