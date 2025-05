La metropolitana di Milano M2 riapre tra Famagosta e Assago Forum: cosa è successo

video suggerito

Torna regolare la circolazione della metropolitana di Milano che era stata sospesa sulla linea M2 tra le fermate di Famagosta e Assago Forum. L'Azienda Trasporti Milanesi aveva fatto sapere che la metro è stata interrotta per permettere il recupero di un cane che si trovava sui binari e che ora è stato messo in salvo.

Fermate chiuse e rallentamenti sul resto della M2

La circolazione è tornata a funzionare con regolarità sulla metro verde tra le fermate di Famagosta e Assago Forum. "Abbiamo recuperato un cane in galleria – scrive l'Atm – riaprono le stazioni di Famagosta e Assago Forum, dove i treni riprendono a viaggiare come al solito". Attraverso la sua applicazione ufficiale l'Atm ha però avvertito che il blocco potrebbe aver causato rallentamenti e maggiori tempi di percorrenza.

Il recupero del cane in galleria

La metropolitana era stata bloccata dopo che un macchinista si era accorto della presenza di un cane di piccola taglia in una galleria, all'altezza della fermata di Porta Genova. Quando ha visto l'animale, ha subito allertato la Sala Operativa di Atm e il personale della security è intervenuto sul posto. La circolazione dei treni è stata rallentata per sicurezza, ma il cane è corso lungo i binari per due fermate, fino ad arrivare a quella di Famagosta, dove si è infilato sotto un convoglio in attesa della partenza. A quel punto la metro è stata bloccata: i tentativi di catturare l'animale l'hanno fatto fuggire ulteriormente, prima in superficie e poi di nuovo sui binari, tra Famagosta e Assago, fino a quando è stato recuperato.