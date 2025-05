video suggerito

Fumo in metropolitana a Milano: sistemi anti incendio in azione alla fermata M2 verde Famagosta Una cappa di fumo ha invaso stamattina mercoledì 7 maggio la stazione Famagosta della linea metropolitana M2 di Milano. La causa sarebbe da attribuire al guasto di un freno di stazionamento.

Una cappa di fumo ha invaso nelle primissime ore di stamattina mercoledì 7 maggio la linea M2 della metropolitana di Milano e i suoi immediati dintorni. Secondo quanto segnalato poco fa da alcuni lettori a Fanpage.it all'altezza della fermata della verde Famagosta, zona sud della città, sarebbero per questo entrati subito in funzione i sistemi anti-incendio.

Atm ha fatto sapere che le cause che intorno alle 7 hanno portato all'attivazione dell'allarme e allo stop temporaneo delle corse alla fermata Famagosta sarebbero da attribuire a un freno di stazionamento di un vagone, rimasto attivo durante la corsa per un guasto ancora da stabilire. Il treno coinvolto è stato mandato comunque in deposito, e le fermate alla stazione di Famagosta sono riprese normalmente intorno alle 7.20.

Sulla banchina della stazione M2, intanto, i tanti viaggiatori in attesa di partire hanno dovuto aprire gli ombrelli per ripararsi dai getti d'acqua azionati dagli impianti di protezione. "C'era fumo in galleria, e un fortissimo odore di bruciato", ha raccontato un passeggero a Fanpage.it. "Siamo rimasti per dieci minuti fermi in galleria, senza capire cosa stesse accadendo. Poi il treno è ripartito, senza fermarsi però alla stazione di Famagosta. Qui abbiamo visto l'acqua sulla banchina e sui vetri del vagone, e abbiamo capito".