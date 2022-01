Meteo weekend a Milano: sole e temperature in aumento, possibili gelate in pianura Un fine settimana di bel tempo a Milano e in Lombardia. Sabato 22 e domenica 23 gennaio il cielo sarà sereno e le precipitazioni assenti. Le temperature tendenzialmente stazionarie o in aumento. Nebbia e gelate in pianura.

A cura di Redazione Milano

Sarà un fine settimana dal cielo sereno e soleggiato quello che si dovranno attendere i milanese per oggi sabato 22 gennaio e domani domenica 23. Attese anche leggere velature e possibili nebbie nella bassa pianura. Dall'inizio della prossima settimana ritorna l'anticiclone che porterà condizioni più stabili, ma anche nebbie sempre più frequenti in pianura e giornate di sole in montagna. Le temperature, soprattutto in montagna, da domenica daranno in aumento. Ecco quanto prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

Previsioni meteo a Milano oggi sabato 22 gennaio

I lombardi oggi si sveglieranno con un cielo sereno e poco nuvoloso. Saranno possibile velature in quota soprattutto nella seconda parte della giornata: le nuvole si faranno sempre più intense sulle alpi, a tratti anche compatti durante le ore centrali del giorno. Non è attesa nessun tipo di precipitazioni: qualche leggero fiocco di neve potrà cadere sui rilievi più settentrionali, più probabile su Retiche Occidentali. Le temperature saranno caratterizzate da minime di calo e le massime in aumento: le prime scenderanno fino ai -4 gradi mentre le massime toccheranno i 12 gradi. Lo zero termico è invece in risalita fino a 2000-2200 metri. Come riportano gli esperti di Arpa, durante le ore più fredde della giornata sono attese gelate diffuse soprattutto in pianura.

Previsioni meteo a Milano domani 23 gennaio

La mattinata di domenica sarà all'insegna di leggere velature, mentre nel pomeriggio il cielo sarà completamente sereno. Assenti tutte le precipitazioni. Le temperature invece saranno stazionarie o in lieve aumento: massime stazionarie o in lieve calo specie sui rilievi. E ancora: le minime non scenderanno sotto i -2 gradi, mentre le massime saranno attorno gli 8 gradi. Zero termico verrà registrato attorno a 1800-2000 metri. I venti in pianura saranno deboli e via via in attenuazione, mentre in montagna moderati o a tratti forti da Nord, con progressiva attenuazione dal pomeriggio. Anche per la giornata di domenica sono attese gelate diffuse in pianura, specialmente nelle ore più fredde.