Meloni e il ministro Valditara a testa in giù: polemica sullo striscione comparso fuori da un liceo Fuori dal liceo classico Carducci di Milano sono comparse le foto della premier Giorgia Meloni e del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a testa in giù: non è tardata ad arrivata la reazione della politica.

A cura di Giorgia Venturini

Ha suscitato non poche polemiche lo striscione comparso fuori dal liceo classico Carducci di Milano: si vedono le immagini della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a testa in giù. Di fianco una scritta accompagnata da simboli anarchici: "Ma quale merito, la vostra è solo violenza". A distanza di poche ore non sono mancati i commenti dei politici.

La reazione della politica regionale e nazionale

Alessandro Verri, capogruppo della Lega in consiglio comunale e responsabile dei giovani della Lega della Lombardia, ha commentato così lo striscione: "Un gesto indegno che deve assolutamente essere punito. Mentre i centri sociali pensano solo a minacciare noi siamo al lavoro per riportare al centro dell'agenda politica il nostro futuro a partire dalla scuola".

Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia ed ex vicesindaco di Milano, invece definisce il fatto "molto grave perché si tratta di una struttura che dovrebbe essere educativa: non capisco bene quale educazione fornisca agli studenti. Non vorrei che la formazione fosse quella dell'odio politico verso l'avversario che ripoterebbe l'Italia indietro di qualche decennio". L'episodio è arrivato anche in Parlamento tanto che il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha voluto dimostrare la sua solidarietà alla premier e al ministro. Augurandosi poi che i responsabili vangano individuati al più presto.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè parla invece della cultura dell'odio: "Stiamo assistendo ad un'escalation di episodi che non fanno altro che alimentare la cultura dell'odio per giunta all'interno delle scuole, luoghi che dovrebbero essere non solo presidi di educazione ma anche di confronto civile e democratico. È inaccettabile e da condannare fermamente da tutte le forze politiche. Tutta la mia solidarietà al Premier Meloni e al collega Valditara".