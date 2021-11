Maxi truffa da 60 milioni sul reddito di cittadinanza: oltre novemila persone denunciate, 16 arresti Oltre novemila persone sono state denunciate e 16 arrestate perché coinvolte in una maxi truffa allo Stato da 60 milioni di euro. L’accusa per gli indagati è di aver percepito indebitamente erogazioni pubbliche, tra cui il reddito di cittadinanza. L’inchiesta è stata condotta dalla guardia di finanza di Cremona e Novara e riguarda diverse province italiane, da Milano ad Agrigento.

A cura di Francesco Loiacono

Sono oltre novemila le persone denunciate in diverse province dalla Guardia di finanza in quanto coinvolte a vario titolo in una maxi truffa ai danni dello Stato. Per altre 16 persone è invece scattato l'arresto. Al centro delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano e condotte dai militari della Guardia di finanza di Cremona e di Novara, l'accusa di aver percepito indebitamente erogazioni pubbliche, tra cui il reddito di cittadinanza.

Arresti e perquisizioni in diverse province d'Italia, da Milano ad Agrigento

Per gli arrestati, nello specifico, l'accusa è di aver costituito un'associazione per delinquere finalizzata sia alle estorsioni, sia all'ottenimento indebito delle erogazioni pubbliche. L'indagine riguarda diverse province lombarde e del resto d'Italia: sono infatti in corso perquisizioni nelle province di Cremona, Lodi, Brescia, Pavia, Milano, ma anche ad Andria e Barletta, in Puglia, e ad Agrigento in Sicilia. Complessivamente, l'ammontare della truffa scoperta e sventata dalle Fiamme gialle è pari a 60 milioni di euro.