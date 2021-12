Truffa sul reddito di cittadinanza a Milano e Monza: tre arresti, complice una dipendente delle Poste Tre arresti per truffa aggravata in provincia di Milano e Monza: due cittadini comunitari, con la complicità di una dipendente delle Poste, percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Nuove truffe che riguardano il reddito di cittadinanza in Lombardia, dopo le grosse operazioni delle scorse settimane. Dalle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 2 dicembre 2021, nelle province di Milano e Monza Brianza, è in corso un’operazione dei carabinieri di Brescia per l’esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nei confronti di tre persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di corruzione, falso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, indebita percezione del reddito di cittadinanza. A quanto appreso l’importo sottratto allo Stato con la truffa messa in campo dagli arrestati, nel giro di pochi mesi, sarebbe cospicuo. Due degli indagati sono di origini comunitarie e avrebbero avuto anche la complicità di una dipendente di un ufficio postale del milanese.

Le ultime truffe sul reddito di cittadinanza a Monza

Solo nella giornata di ieri cinque persone erano state denunciate per aver chiesto e percepito ingiustamente il reddito di cittadinanza: tra i denunciati figurava anche la moglie di un dipendente dell’Inps e una famiglia che è risultata poi da controlli più approfonditi possedere 13 auto. Settimana scorsa, sempre a Monza erano state denunciate 65 persone che percepivano indebitamente la misura di sostegno senza averne diritto, tra questi anche diversi condannati per reati di vario genere tra cui anche un cittadino brianzolo condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso. A metà novembre cinque donne di origine romena erano state denunciate per truffa aggravata perché, attraverso dei documenti falsi, avevano ricevuto, sempre senza averne diritto, il reddito di cittadinanza.