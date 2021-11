La banda che riscuoteva il reddito di cittadinanza per conto di 9mila romeni: arrestate 16 persone Sventata una maxi truffa dal valoro di 60 milioni di euro portata avanti da una banda che riscuoteva per conto di 9mila cittadini romeni il reddito di cittadinanza.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona e di Novara, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, hanno arrestato 16 persone che facevano parte di un'associazione a delinquere capeggiata da cittadini romeni che incassava il reddito di cittadinanza per conto di persone prive dei requisiti previsti dalla legge. I promotori, cittadini di origine rumena, procuravano i documenti e i nominativi di propri connazionali con l'aiuto anche di complici all’estero. I documenti venivano poi consegnati, attraverso diverse persone di fiducia, ai titolari compiacenti di alcuni Caf che compilavano la falsa documentazione per richiedere indebitamente la misura di sostegno. Altri membri erano poi incaricati di ritirare le card negli uffici postali.

La banda ha portato avanti la stessa truffa anche con il reddito di emergenza Covid

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza in stretta collaborazione con l’Inps, hanno fatto emergere le responsabilità dei titolari dei Caf coinvolti. Le analisi di oltre 14mila posizioni da parte delle Fiamme Gialle di Cremona e Novara ha permesso di individuare 9mila richieste per persone che non ne avevano diritto, per una truffa dal che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una volta scoperta la truffa sono stati interrotti i pagamenti evitando così l'erogazione di altri 60 milioni di euro. Non contenti i membri della banda criminale, nonostante le perquisizioni, gli interrogatori ed i sequestri avvenuti nel corso delle indagini, hanno continuato a compiere truffe, usando gli stessi documenti per ottenere il reddito di emergenza. In alcuni casi con minacce ed intimidazioni hanno obbligato i titolari di altri Caf con sede tra la Lombardia e l’Emilia Romagna a inoltrare oltre 1.200 domande che hanno causato un'ulteriore truffa per 1,5 milioni di euro. Anche qui, una volta scoperta la truffa sono state interrotte le erogazioni. Tra gli arrestati figurano anche i titolari dei centri di assistenza fiscale dell’area milanese.