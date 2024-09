video suggerito

Marta Fascina compra casa dai figli di Berlusconi per 1,2 milioni di euro: dove si trova e chi andrà a viverci La deputata Marta Fascina ha comprato casa in uno dei palazzi che erano di proprietà di Silvio Berlusconi: ha pagato 1,2 milioni di euro ai cinque figli eredi del Cavaliere. Ecco dove si trova l'appartamento e chi ci andrà a vivere.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto Mauro Scrobogna/LaPresse

La deputata Marta Fascina ha comprato casa in uno dei palazzi che erano di proprietà di Silvio Berlusconi, l'ex presidente del Consiglio morto il 12 giugno 2023. La politica 34enne è stata l'ultima compagna dell'ex leader di Forza Italia. Fascina ha concluso l'affare con i cinque figli eredi del Cavaliere. Le parti si sono incontrate a fine luglio nella villa di Arcore e davanti al notaio Arrigo Roveda, lo stesso che si era occupato dell'apertura del testamento.

Proprio Silvio Berlusconi ha lasciato a Fascina cento milioni. Al momento la deputata ha incassato un quarto di quella cifra. Il resto le sarà liquidato gradualmente. Stando a quanto rivelato dal quotidiano Il Corriere della Sera, Fascina si sarebbe presentata alla operazione immobiliare con sei assegni circolari Intesa San Paolo per un totale di 1,2 milioni di euro. In questa cifra sono compresi ventimila euro per i mobili già presenti.

A vendere l'abitazione è stata Immobiliare Idra che, al momento della compravendita, è stata rappresentata dal suo amministratore delegato Augusto Barbieri. L'offerta della esponente di Forza Italia era stata presentata a inizio anno. A febbraio infatti c'era stato un passaggio formale nel consiglio di amministrazione Idra. Il rogito è avvenuto, sempre stando a quanto raccontato dal Corsera, il 22 luglio.

L'appartamento si trova a Milano 2 (Segrate) ed è grande 250 metri quadrati: è all'interno di una palazzina di dieci piani. È costituito da un ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, quattro camere, uno studio, quattro bagni, terrazzo, due balconi, un box di 45 metri quadrati e una cantina. Sembrerebbe che il futuro inquilino sarà il fratello della politica, Claudio Fascina che da qualche tempo lavora nel gruppo Mediaset.