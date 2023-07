Marito e moglie trovano 10mila euro per strada e li restituiscono: il proprietario li ricompensa con 500 euro Una coppia di pensionati di Pognana Lario, paese sul lago di Como, ha trovato in strada un borsellino con all’interno 10mila euro: li hanno subito portati in caserma per restituirli al proprietario.

A cura di Giorgia Venturini

Dario Peduzzi e la moglie Maria Grazie

Una coppia di pensionati hanno trovato a terra 10mila euro in un borsellino ed sono subito andati a consegnare tutto in caserma dai carabinieri. Una volta contattato il proprietario ha voluto ripagare la generosità della coppia con una ricompensa da 500 euro. È quanto è successo a Pognana Lario, un piccolo paesino lungo il lago di Como.

La coppia si è rivolta subito ai carabinieri

Dario Peduzzi, un pensionato di 63 anni residente proprio nella località comasca, era uscito di casa lo scorso mercoledì sera con la moglie Maria Grazia per andare a fare un aperitivo in paese. La coppia a un certo punto ha notato un borsellino per terra e si è subito preoccupata di raccoglierlo: all'interno hanno scoperto contenere numerose banconote da un valore – a contarli sono stati in seguito poi i carabinieri – di 10mila euro. I due senza pensarci sono andati nella caserma dei carabinieri distante poche decine di metri per consegnare il borsellino con i soldi e cercare così il proprietario. "Sembravano parecchi soldi e senza nemmeno pensarci sono andato alla caserma dei carabinieri", ha raccontato il pensionato al Corriere della Sera.

La coppia: "Un gesto naturale"

Per la coppia non è trattato di nessun gesto particolare: "Per noi è stata una cosa più che naturale, non ci abbiamo neppure pensato. I soldi non era i nostri quindi abbiamo cercato subito il proprietario". Per i carabinieri c'è voluto poco tempo per contattare l'uomo a cui apparteneva il borsello: il nome e cognome era scritto su un documento. In caserma è arrivato poco dopo: si tratta di un ragazzo di 28 anni originario della Serbia in vacanza sul lago di Como con moglie e figli.

La ricompensa di 500 euro

Il gesto della coppia non è passato inosservato per il 28enne che ha subito pensato di dare loro una ricompensa da 500 euro. "Mi sembrava anche troppo, non ho fatto nulla di particolare. È stato un gesto naturale e lo rifaremmo ancora. Non erano soldi nostri", conclude il 63enne.