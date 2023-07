Picchiano in un box marito e moglie per rubare due orologi da 30mila euro: identificati i due aggressori Lo scorso 26 marzo in un box di viale Monte Santo, a Milano, marito e moglie sono stati presi a calci e rapinati di due orologi di lusso per un totale di oltre 30mila euro: per uno dei due rapinatori sono scattate le manette.

A cura di Giorgia Venturini

Una coppia di marito e moglie è stata picchiata e rapinata di due orologi di lusso lo scorso 26 marzo in un box di viale Monte Santo, a Milano. Due rapinatori sono riusciti a portarsi a casa due orologi da 13mila euro e 20 mila euro. Ora per uno dei due aggressori sono scattate le manette mentre si trovava a Modena.

La dinamica della rapina

In manette è finito un ragazzo di 20 anni, responsabile della rapina ai due coniugi. Stando alle indagini della Squadra Mobile di Milano, marito e moglie erano entrati nel box di casa in zona Porta Nuova quando alle loro spalle sono arrivati due uomini che li hanno presi a calci e pugni fino a sottrar loro un Rolex modello Gmt Master dal valore di circa 13mila euro e un orologio Bulgari in oro con brillanti che costa 20mila euro. I due uomini erano poi scappati: solo allora i coniugi hanno chiamato la polizia e i soccorritori del 118.

Identificati i due rapinatori

Dopo alcune mesi di indagini è scattato il primo arresto. I poliziotti della Squadra Mobile sono riusciti a risalire alla sua identità riguardando le telecamere di video-sorveglianza della zona e le analisi delle celle telefoniche. Così come è stato identificato il presunto complice che risulta però ancora ricercato. I due hanno già alle spalle altre rapine e reati contro il patrimonio.