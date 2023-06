Maltratta la moglie e i tre figli piccoli: condannato a due anni di carcere Un uomo di 48 anni è stato condannato a due anni di reclusione per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei tre figli piccoli: le violenze sono iniziate quando l’uomo aveva cominciato ad assumere sostanze stupefacenti.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri di Meda, in provincia di Monza e Brianza, eseguendo una condanna a due anni di reclusione per maltrattamenti nei confronti della ex convivente, una donna di 43 anni, e dei figli, tutti minori all’epoca dei fatti.

Le violenze dal 2013

I maltrattamenti avrebbero avuto inizio del 2013 quando l’uomo aveva cominciato ad assumere sostanze stupefacenti soprattutto cocaina. L'uomo tronava a casa la sera in compagnia sempre di amici pregiudicati.

Tra le mura domestiche sempre più spesso l’uomo era diventato violento: terrorizzava la moglie e le bambine urlando e rompendo mobili. Con il passare del tempo le cose peggiorarono anche quando nel 2014 la coppia ha avuto la terza figlia.

La donna ha denunciato il marito nel 2018

Le violenze sono arrivate al culmine ad aprile 2018 con l’ennesimo episodio di violenza fatto di strattoni e calci: la donna a qual punto ha trovato il coraggio di andare via di casa rivolgendosi ai carabinieri. Ma anche in questo caso le violenze dell'uomo non si sono placate: il giorno dopo la denuncia l’uomo accompagnato da un amico si era però messo a caccia della ex compagna che nel frattempo, per la paura, aveva chiesto al padre di accompagnarla all’ufficio postale per una commissione.

Quando il 48enne ha visto in un parcheggio il suocero ha iniziato a prenderlo a calci e pugni per poi tamponarlo due volte di proposito con la propria auto. Riempiendolo di minacce.

Condannato a due anni di carcere

Successivamente nonostante il divieto di avvicinamento, l’uomo si era comunque reso protagonista di altri eventi violenti, anche nei confronti dei carabinieri. Le manette per lui sono scattate dopo la condanna di due anni di questi giorni. Il 48enne ora si trova in carcere a Monza.