Mario Venditti indagato per corruzione anche in un’altra inchiesta oltre che per il caso Garlasco

L’ex pm di Pavia Mario Venditti

Si aggiunge anche l'accusa di corruzione nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, che risulta indagato dalla Procura di Brescia in uno dei filoni dell'inchiesta Clean. L'iscrizione nel registro degli indagati dello scorso maggio si aggiunge così a quella recente per corruzione in atti giudiziari: Venditti, in questo caso, è accusato di aver favorito l'archiviazione di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi.

Il nuovo filone d'indagine, invece, riguarda la società Esitel, che per anni si è occupata delle intercettazioni in Procura a Pavia e della fornitura delle auto per servizi di appostamento, già al centro di un'inchiesta della Procura di Brescia del 2017 (poi archiviata) sull'ipotesi che fossero stati "deviati dati sensibili e riservati tratti delle intercettazioni fuori dagli ambienti stabilità per legge". Secondo le accuse, Venditti avrebbe beneficiato di un prezzo di favore per un'auto per favorire esponenti di Esitel. Mentre più in generale l'ex magistrato pavese, per chi indaga, insieme a una squadra di collaboratori fidati sarebbe stato al vertice di una dubbia gestione dei fondi a disposizione della Procura di Pavia. Un "sistema particolarmente radicato" che, stando ai sospetti degli inquirenti, per anni in città avrebbe legato magistrati, politici, imprenditori e forze dell'ordine.

Indagato anche il pm Paolo Mazza per peculato e corruzione

Ma non solo. Anche l'ex pm di Pavia Pietro Paolo Mazza, oggi in forze alla Procura di Milano, risulta indagato per peculato e corruzione in atti giudiziari sempre nell'ambito del nuovo filone d'indagine dell'inchiesta Clean. Il personale della Guardia di finanza, che oggi ha perquisito casa e ufficio del magistrato, è andato alla ricerca di documenti, mail e altro materiale su spese sostenute per auto di lusso e altri ipotetici benefit ricevuti nel 2019 proprio da Esitel, la stessa società che si occupò per anni delle intercettazioni e della fornitura delle auto per servizi di appostamento e indagini a Pavia, in cambio di incarichi alla medesima società.