Scuolabus si ribalta in un fosso a Marcaria, l’autista era ubriaco: a bordo due sorelline di 10 anni Sospesa la patente al conducente 56enne che lunedì 8 gennaio si è ribaltato su una strada di San Michele in Bosco, frazione di Marcaria (Mantova), mentre stava riportando a casa i bambini dopo una mattinata di scuola: a bordo restavano due bambine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Era positivo all’alcoltest l'autista 56enne dello scuolabus che intorno alle 13 di ieri, lunedì 8 gennaio, si è ribaltato su una strada di San Michele in Bosco, frazione di Marcaria (Mantova), mentre stava riportando a casa i bambini dopo una mattinata di scuola. Il mezzo, dove rimanevano a bordo due bambine di 10 anni e l'accompagnatrice di 66, è finito fuori dalla careggiata e si è rovesciato dentro un fosso: fortunatamente solo una delle piccole ha riportato alcune escoriazioni, mentre sono uscite illese l'altra alunna e la donna che era con loro.

Sospesa la patente al guidatore positivo all'alcoltest

Si trova nei guai adesso il conducente del mezzo ribaltato, a cui è stata immediatamente sospesa la patente: nel sangue aveva valori ben superiori al limite consentito (che per gli autisti di mezzi pubblici in orario di lavoro è pari a zero).

E lo scenario, già critico, rischia solo di peggiorare: il Comune di Marcaria si dice pronto a rivalersi sull’impresa cui è stato affidato il servizio di trasporto scolastico locale. "Si tratta di un episodio gravissimo, che mi ha profondamente scandalizzato", sono state del resto le parole del sindaco Carlo Alberto Malatesta. "Ho subito convocato i rappresentanti della società, chiarendo che su questi temi da parte dell’amministrazione c’è tolleranza zero”.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto finora ricostruito, il giro di rientro dello scuolabus tra le campagne di Marcaria era quasi concluso: erano da poco passate le 13 e il mezzo si trovava lungo via Palestro diretto alla frazione di Campitello, all’incrocio con la strada provinciale 56, e aveva a bordo solo due sorelle di 10 anni, quasi arrivate a destinazione. Poi il rovesciamento del bus, forse dovuto a un cedimento del manto stradale: sulla dinamica, adesso, indagano i Carabinieri.