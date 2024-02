Camion si schianta contro uno scuolabus a causa della nebbia: a bordo c’erano 20 studenti Un camion e uno scuolabus si sono scontrati questa mattina, 8 febbraio, a Leno (Brescia). A bordo del pullmino c’erano 20 ragazzi diretti a scuola. Il conducente è stato trasportato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Lo scuolabus che si è schiantato contro il camion a Leno (foto da Facebook – Sei di Leno se…)

Poco prima delle 8 di questa mattina, giovedì 8 febbraio, un camion e uno scuolabus si sono scontrati in zona Cascina Finiletto di Sotto a Leno, in provincia di Brescia. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma è certo che la fitta nebbia che avvolgeva la zona è una delle cause dello schianto. A bordo del pullmino c'erano 20 ragazzi che stavano andando a scuola. Nonostante metà della parte anteriore dello scuolabus ne è uscita completamente distrutta, solo per il conducente è stato necessario il trasporto in ospedale in codice giallo.

L'incidente a causa della nebbia

L'incidente di Leno (foto da Facebook)

L'incidente è avvenuto intorno alle 7:45 in località Cascina Finiletto. A quell'ora la visibilità era molto ridotta a causa della fitta nebbia. Anche per questo motivo non è ancora chiaro cosa abbia portato allo schianto tra i due mezzi. Lo scuolabus che era diretto verso un istituto scolastico del territorio è finito con la fiancata sinistra contro un camion.

Il pullmino stava trasportando circa 20 ragazzini e ora si ritrova con la parte anteriore quasi del tutto distrutta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verolanuova e i vigili del fuoco. In un primo momento, viste le condizioni del mezzo, si è temuto per le condizioni dei passeggeri.

Il conducente dello scuolabus portato in ospedale

Man mano che le operazioni di soccorso proseguivano, si è accertato come nessuno tra gli studenti ha riportato ferite. L'unico per il quale è stato necessario l'intervento dei sanitari e il successivo trasporto in codice giallo all'ospedale di Manerbio è stato il conducente, un uomo di 60 anni. Illeso anche il camionista. Nell'incidente, poi, è rimasta coinvolta anche un'auto.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo. Le forze dell'ordine giunte sul posto, infatti, hanno dovuto mettere in sicurezza l'area e ripulire l'asfalto dal liquido perso dal camion in seguito all’incidente.