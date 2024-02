Incidente sulla autostrada A22, scontro tra diverse automobili: 60 persone coinvolte, 9 in ospedale Nella mattinata di oggi, sabato 17 febbraio, si è verificato un incidente stradale sull’autostrada A22 e precisamente nel tratto di Mantova. Nove persone sono state portate in ospedale, tra loro c’è anche un minorenne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, sabato 17 febbraio, si è verificato un grave incidente stradale sull'Autostrada A22 che collega Modena con il Brennero. Lo scontro si è verificato nel tratto Mantova Nord-Nogarole Rocca. Sulla base di quanto riportato dall'Azienda emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ci sono stati diversi tamponamenti tra veicoli dovuti alla forte nebbia.

Sono rimaste coinvolte ventuno automobili

In totale sono rimaste coinvolte circa sessanta persone che si trovavano a bordo di ventuno automobili. Tra loro c'è anche un conducente che si trovava a bordo di un camion. In totale sono state ospedalizzate nove persone. Due sono state trasferite all'ospedale Verona Borgo Trento: un paziente ha riportato un trauma toracico mentre l'altro diverse contusioni su tutto il corpo.

Tra i feriti c'è anche un minorenne che è stato portato all'ospedale di Mantova

Altre otto sono state portate all'ospedale di Mantova: tra loro c'è anche un minorenne. Hanno riportato policontusioni. Non è chiaro in che condizioni siano: soprattutto se siano in pericolo di vita o meno. Oltre agli operatori sanitari del 118, intervenuti con due automediche, un mezzo di coordinamento Areu e cinque ambulanze, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

I pompieri hanno permesso di poter mettere in sicurezza l'intera area e soprattutto rimuovere i veicoli coinvolti nell'incidente. Le forze dell'ordine svolgeranno tutti i rilievi necessari a ricostruire le esatta dinamiche. In particolare modo, si cercherà di capire quali siano le cause e soprattutto saranno accertate eventuali responsabilità.