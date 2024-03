Incidente stradale sull’A21, auto esce di strada: grave una famiglia con neonato di due mesi Grave incidente stradale sull’autostrada A21: un’automobile ha perso il controllo e si è schiantata contro un guard rail. Ferito anche un neonato di due mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, domenica 3 marzo, si è verificato un gravissimo incidente stradale sull'autostrada A21: un'automobile è uscita di strada ed è finita contro il guard rail. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, poco dopo le 11, il conducente di un veicolo che si trovava sulla corsia nord dell'A21 – precisamente all'altezza di Caorso – ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato. L'automobile è finita nell'aiuola che divide le due corsie di marcia. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Sono stati subito chiamati i soccorritori.

La centrale operativa dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari con ambulanze e automediche. È stato fatto decollare anche un elicottero. Sul veicolo viaggiavano padre, madre e un neonato di due mesi. Tutti sono in gravi condizioni di salute: non è chiaro se siano o meno in pericolo di vita.

L'uomo è stato trasferito all'ospedale di Cremona mentre gli altri due sono stati ricoverati nella struttura di Parma. Nel frattempo gli agenti della polizia stradale di Cremona hanno svolto tutti i rilievi del caso per capire se sia trattato di un malfunzionamento o un malore. Per consentire tutte le operazioni di soccorso, è stata chiusa la corsia in direzione Brescia.