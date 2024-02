Violenti scontro tra quattro auto in autostrada A4: muore un uomo, altre cinque persone restano ferite Una persona di 31 anni è morta in uno schianto che ha coinvolto 4 auto in un incidente nella sera di ieri domenica 25 febbraio lungo la A4: altre cinque persone sono rimaste ferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 febbraio. Una persona di 31 anni è morta in uno schianto che ha coinvolto 4 auto, altre cinque persone sono rimaste ferite. Cosa sia successo è al vaglio della polizia stradale. Al momento si sa che l'incidente è avvenuto lungo la A4, nel tratto compreso tra Dalmine e Bergamo, lungo la carreggiata che viaggia in direzione Venezia.

Subito dopo l'impatto altri automobilisti hanno allertato il 112 verso mezzanotte: sul posto in poco tempo sono arrivati i sanitari con tre ambulanze e due automediche. Purtroppo per il 31enne non c'è stato più nulla da fare, inutili tutti i tentativi di salvargli la vita. Le altre cinque persone ferite a bordo di 4 macchine sono state trasportate in ospedale. Si trattano di un 32enne, 33enne, 40enne, 55enne e 62enne. Ora si sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e capire con esattezza cosa abbia provocato il violento impatto.

Non è che l'ennesimo incidente in strada: lungo la provinciale 14 nel territorio comunale di Strozza, in provincia di Bergamo, nella giornata di ieri domenica 25 febbraio quattro persone sono rimaste ferite. All'arrivo dei soccorsi le due vetture coinvolte avevano la parte anteriore distrutta e, poco dopo lo schianto, una ha preso fuoco. Sul posto si sono subito precipitati vigili del fuoco e i sanitari che hanno soccorso anche una neonata rimasta coinvolta nell'impatto: nessuno però risulterebbe in pericolo di vita. Spetta ora ai carabinieri risalire all'esatta dinamica dei fatti: tra le ipotesi quella che una delle due macchine abbia invaso l'altra corsia.