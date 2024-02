Maxi tamponamento sulla A21 a Manerbio, 2 morti e 50 feriti: chiusa l’autostrada È di due morti e decine di feriti il bilancio di un tamponamento a catena avvenuto stamattina lungo la A21 in provincia di Brescia: sarebbero almeno 50 le persone coinvolte. Gli incidenti sarebbero avvenuti a causa della scarsa visibilità sulla strada, avvolta da una fitta nebbia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Mattinata di caos lungo l'autostrada A21 Torino-Brescia tra Pontevico e Manerbio in provincia di Brescia. In direzione Brescia si è verificato un incendio con il coinvolgimento di una vettura mentre in direzione Cremona c'è stato uno scontro tra mezzi pesanti: due vittime sono rimaste incastrate nei veicoli, mentre sarebbero oltre 50 le persone coinvolte nel tamponamento a catena che si è generato dal primo impatto. Secondo le primissime ricostruzioni, gli incidenti sarebbero avvenuti a causa della scarsa visibilità sulla strada.

Il quadro è aggravato infatti da una fitta nebbia che limita persino le operazioni dei soccorsi, sul posto con decine di mezzi in azione tra 5 mezzi di soccorso avanzato (4 automediche più un'auto infermieristica) e 13 ambulanze.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico: è chiuso al momento il casello di Manerbio e l'autostrada in entrambe le direzioni. Le pattuglie della Polizia Stradale di Brescia, Cremona, Montichiari e Bergamo si stanno occupando dei rilievi e della gestione del flusso di automobili.

Una giornata nera per le autostrade lombarde: anche stamattina, infatti, è stata chiusa al traffico l’autostrada A4 in direzione Milano all’altezza di Arluno, dopo che un camion si è scontrato con un’auto perdendo il carico tra le quattro corsie. I conducenti dei mezzi coinvolti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Ma non solo. Sono due gli incidenti avvenuti nella mattinata di oggi, uno sulla A22, tra le uscite di Reggiolo (Reggio Emilia) e Carpi (Modena), e l'altro sulla A1 tra Reggio Emilia e Modena. Sulla A22 diversi mezzi sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena che ha bloccato la circolazione, mentre sull'A1, tra Reggio Emilia e Modena, stanno intervenendo vigili del fuoco e mezzi di soccorso al km 153 nord. Secondo quanto reso noto finora, sono state disposte le chiusure dei caselli dal Mantovano fino al Modenese, per quasi 70 km di strada chiusa. Anche in questo caso i tamponamenti a catena sarebbero stati causati dalla nebbia.