Camion si scontra con un’auto e rovescia il carico sulle corsie dell’autostrada: bloccata la A4 È stata chiusa al traffico l’autostrada A4 in direzione Milano all’altezza di Arluno. Un camion si è scontrato con un’auto perdendo il carico tra le quattro corsie. Feriti i conducenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un camion carico di cemento si è scontrato questa mattina, lunedì 5 febbraio, con un'auto lungo la A4 Torino-Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 7:10 all'altezza dell'uscita per Arluno, in direzione del capoluogo lombardo. Nello schianto il mezzo pesante si è ribaltato e il materiale che trasportava si è rovesciato occupando le quattro corsie della carreggiata. L'auto è rimasta schiacciata contro il jersey.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale, sono intervenuti i sanitari del 118. Il conducente del camion, un 56enne, è stato soccorso in codice giallo, mentre l'automobilista, un uomo di 54 anni, pare abbia riportato solo ferite di lieve entità. L'autostrada è stata chiusa al traffico in direzione Milano per consentire la rimozione del mezzo pesante.