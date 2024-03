Scende dall’auto sulla A4 dopo un guasto e si incammina a lato della carreggiata: muore travolto da un camion Un uomo di 61 anni è morto travolto da un camion sulla A4: la vittima nella notte, a causa forse di un guasto, si è dovuta accostare in una piazzola di sosta e poi si è incamminato a piedi lungo l’autostrada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Tragedia la notte lungo l'autostrada A4 in provincia di Bergamo. Un uomo di 61 anni si è accostato ed è sceso dalla propria auto forse a seguito di un guasto quando è stato travolto da un camion che arrivava proprio in quel momento. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, verso le 4 di oggi sabato 2 marzo l'uomo stava viaggiando in autostrada ma a un certo punto è stato costretto a fermarsi a una piazzola di sosta a causa forse di un guasto o per altri motivi che dovranno essere accertati dalla polizia stradale: una volta sceso però si è incamminato lungo la carreggiata.

Pochi minuti dopo è stato travolto e ucciso da un camion che sopraggiungeva in quel momento. Alla guida del mezzo pensante c'era un uomo di 42 anni che a casa del buio non ha visto in tempo il 61enne. Quando ha frenato era ormai troppo tardi. La vittima sarebbe morta sul colpo: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari e degli agenti della polizia stradale per il 61enne non c'è stato più nulla da fare. Sono state avviate le indagini per capire nel dettaglio quanto accaduto.