È stata trovata a vagare per il centro di Marcaria, paese in provincia di Mantova, con in mano un'ascia che spaventava i passanti. Una donna di 31 anni è stata così arrestata dai carabinieri della Compagnia di Viadana, intervenuti dopo molteplici chiamate al 112 di cittadini impauriti.

Donna vaga con un'ascia in mano, arrestata

Tutto è successo nella serata di ieri, venerdì 19 febbraio, quando le pattuglie dei militari sono accorsi in via Crispi a Marcaria per intervenire e bloccare la donna. La 31enne, N.B., di origini albanesi e domiciliata in provincia di Verona, è stata trovata in stato confusionale. Fermata, è stata disarmata e arrestata, ma non ha saputo spiegare i motivi per cui fosse stata trovata con un'ascia in mano.

Sottoposta ad accertamenti sanitari

Dunque, i carabinieri l'hanno portata alla caserma di Viadana, nel Mantovano, dove dopo le procedure di identificazione si è sottoposta volontariamente agli accertamenti sanitari eseguiti presso l'ospedale Oglio Po di Calsalmaggiore, paese in provincia di Cremona. Nel frattempo i militari l'hanno denunciata all'autorità giudiziario per il furto dell'ascia e per il porto abusivo di oggetti atti a offendere.

