video suggerito

Manuel Pistoia, morto a 26 anni in un incidente ad Abbadia Lariana: condannato per omicidio stradale l’automobilista A due anni dalla morte di Manuel Pistoia, è arrivata la condanna per omicidio stradale per Ivo Gaddi, il guidatore dell’auto contro cui si è schiantato il 26enne. Per lui il giudice ha stabilito nove mesi di reclusione e due anni di sospensione della patente. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nove mesi di reclusione – con il beneficio della sospensione condizionale della pena – e patente sospesa per due anni. È questo quanto stabilito dal giudice Bianca Maria Bianchi nei confronti di Ivo Gaddi, condannato per omicidio stradale per la morte di Manuel Pistoia, il 26enne brianzolo di Concorezzo (Monza Brianza) che ha perso la vita lo scorso 19 giugno 2023 in un incidente lungo la strada provinciale 72.

Secondo quanto ricostruito delle indagini degli agenti della polizia locale, sembra che l'auto guidata da Gaddi avesse iniziato la manovra per svoltare all'altezza della Trattoria del Viandante, lungo la strada provinciale 72 ad Abbadia Lariana che costeggia il ramo lecchese del Lago di Como, proprio mentre Manuel Pistoia stava arrivando con il suo scooter. Lo schianto tra i due è stato talmente violento da far sbalzare la due ruote a decine di metri di distanza.

Sul posto, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso, ma le ferite riportate da Manuel erano troppo gravi e il ragazzo è deceduto poco dopo l'impatto. L'automobilista, un 74enne, è rimasto illeso e oggi, a due anni di distanza, è stato condannato a nove mesi di reclusione – con il beneficio della sospensione condizionale della pena – e patente sospesa per due anni. A pronunciare il verdetto è stata la giudice Bianca Maria Bianchi, che si è presa un termine di novanta giorni per il deposito delle motivazioni del provvedimento.