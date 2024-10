video suggerito

Manuel Mastrapasqua, il Rozzano Calcio entra in campo con un paio di cuffie in ricordo del 31enne ucciso La Rozzano Calcio SSD ha voluto ricordare a modo suo il concittadino Manuel Mastrapasqua. Il 31enne è stato ucciso nella notte dell'11 ottobre durante una rapina e i capitani della società di calcio entreranno in campo sabato 19 e domenica 20 ottobre con un paio di cuffie come quelle che indossava il magazziniere.

A cura di Enrico Spaccini

Manuel Mastrapasqua

I capitani delle squadre della Rozzano Calcio SSD srl entreranno in campo, nelle partite previste per sabato 19 e domenica 20 ottobre, indossando un paio di cuffie. La società sportiva che prende il nome dal comune dell'hinterland milanese intende, in questo modo, "mostrare vicinanza alla famiglia di Manuel Mastrapasqua", il 31enne ucciso nella notte dell'11 ottobre mentre tornava a casa durante la rapina proprio di un paio di cuffie da 14 euro, "e allo stesso tempi dire ‘no' alla violenza". L'invito, attraverso un post su Facebook, è stato esteso anche ad "atleti, mister, dirigenti del Rozzano calcio, accompagnatori e tifosi".

Mastrapasqua è stato ucciso intorno alle 3 di notte lo scorso venerdì 11 ottobre, in viale Romagna a Rozzano. A colpirlo con un fendente sarebbe stato il 19enne Daniele Rezza, che poi gli ha portato via le cuffie wireless che il 31enne indossava al momento dell'aggressione. "Siamo tutti rimasti impressionati e sconvolti dal brutale omicidio per delle semplici cuffie che molti di noi utilizzano ogni giorno", ha scritto in un comunicato la dirigenza del Rozzano Calcio SSD srl.

Per la società milanese, indossare prima delle partite le cuffie simili a quelle che aveva Mastrapasqua non è solo un modo per ricordare il 31enne, ma anche un simbolo "per non sentire più quella prima violenza che nella forma verbale è protagonista principale della vita quotidiana". Tutti, a partire dagli altri atleti fino ai tifosi che entreranno sabato 19 e domenica 20 ottobre all'interno del centro sportivo di Rozzano, sono invitati a portare con sé un paio di cuffie: "Un piccolo gesto con un grande significato. È arrivato il momento che tutti inizino ad abbassare i toni".