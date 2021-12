Mantova, rapinano quattro coetanei con il coltello: cinque minorenni costretti a stare in casa Cinque baby rapinatori minorenni sono stati raggiunti dall’ordinanza di obbligo di permanenza in casa per aver rapinato quattro coetanei lo scorso 22 giugno a Mantova.

Cinque ragazzi minorenni sono stati raggiunti da un'ordinanza dell'obbligo di permanenza a casa emesso dal giudice per le indagini preliminari per i Minorenni di Brescia ed eseguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Mantova. I cinque ragazzini (tra cui due ragazzine) sono accusati di aver rapinato quattro coetanei in due diverse azioni più una terza tentata rapina, tutte risalenti al 22 giugno scorso, nel centro di Mantova. Ad incastrarli i video delle telecamere e le testimonianze delle vittime.

Baby rapinatori costretti alla permanenza a casa

Secondo quanto riportato dall'Arma, quel giorno i cinque avevano messo a segno i colpi seguendo lo stesso modus operandi. Una volta accerchiate le vittime, in luoghi più o meno appartati, le colpivano per intimorirle e poi, dietro la minaccia di accoltellarle, si facevano consegnare tutto quanto di volere possedessero. Dopo i primi due ragazzi caduti nella loro trappola, nel giro di pochi minuti, anche altri due coetanei sono stati rapinati in pieno centro. Successivamente, non contenti, hanno tentato una terza rapina, questa volta sventata. Il bottino: poche decine di euro.

Le indagini dei carabinieri e le testimonianze delle vittime

I carabinieri che hanno svolto le indagini sono stati aiutati dalle testimonianze delle vittime e di alcuni presenti che hanno assistito alle scene. Poi, avvalsisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, sono riusciti a risalire alle identità dei giovani. Ora i cinque baby rapinatori dovranno rispettare l'ordinanza di obbligo di permanenza in casa. Potranno lasciare l'abitazione solamente per andare a scuola e seguire le attività dei servizi sociali.