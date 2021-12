Picchiano e rapinano un ragazzo in centro a Milano: fermati tre giovani, due sono minorenni Tre ragazzi, di cui due minorenni, sono stati arrestati con l’accusa di aver picchiato e poi rapinato un ragazzo in pieno centro a Milano: per loro è scattata la denuncia per rapina aggravata.

Sono scattate le manette nella notte per un ragazzo di 18 anni e due minorenni accusati di essere gli autori di una rapina ai danni di un ragazzo la stessa sera. A raccontare tutto agli agenti di polizia e a fornire un identikit dei rapinatori è stata proprio la vittima: grazie anche a lui è stato possibile l'arresto.

Gli aggressori fermati ancora con il cellulare della vittima in tasca

Da una ricostruzione di quanto accaduto, un ragazzo è stato vittima di una rapina mentre camminava per corso Garibaldi, una delle centralissime vie di Milano. I tre arrestati si sono avvicinati al ragazzo e lo hanno strattonato fino a gettarlo a terra: una volta privo di forze gli hanno sottratto il cellulare e poi sono corsi via. Soccorsa la vittima ha raccontato tutto alla polizia che si è messa alla caccia dei tre rapinatori. La fuga è finita vicino piazza XXV aprile dove i tre sono stati trovati e fermati ancora in possesso del telefono cellulare. Nello stesso momento in qui era in corso la perquisizione altri due ragazzi si sono fatti avanti e hanno raccontato che i tre aggressori aveva tentato di rapinare anche poco prima una ragazza. Così per loro è scattata prima la denuncia e poi le manette per rapina aggravata. Il più grande dei rapinatori, appena maggiorenne, è stato portato nel carcere di San Vittore, mentre i due minorenni si trovano ora all'Istituto per minori di Torino. Tutti in attesa di difendersi davanti all'autorità giudiziaria. Intanto proseguono le indagini della polizia: resta infatti ancora da capire se i tre rapinatori siano stati autori anche di altre aggressioni e se per tutte hanno usato la stessa violenza.