Mansarda di 14 mq in vendita a 155mila euro fuori dal centro di Milano: ha solo lucernari come finestre In un quartiere fuori dal centro di Milano una mansarda di 14 mq viene messa in vendita a 155mila euro, poi scontati a 145mila. Una quotazione che supera i 10mila euro al metro quadro, come in pieno centro. La dimostrazione che il mercato immobiliare cittadino è ormai senza freni.

Monolocale, ristrutturato, ultimo piano. L'annuncio dell'appartamento a due passi dalla stazione di Lambrate a Milano parla chiaro: si tratta di una mansarda di 14 metri quadrati, con un paio di lucernari come finestre (su un tetto spiovente che da 4 metri di altezza scende in picchiata a 1,70). Cucina ridotta all'osso, con un paio di fuochi a induzione e un frigobar, bagno microscopico, una poltrona per guardare la televisione, incassata all'interno di un sottoscala. Il letto? È appoggiato su un soppalco, a circa mezzo metro dalle travi del soffitto.

Il prezzo? 145mila euro, ribassato dal costo originario di 155mila euro. Ovvero più di 10mila euro al metro quadro (e addirittura 11mila euro al metro quadro per il primo prezzo di 155mila): le stesse quotazioni immobiliari che, secondo le stime, si dovrebbero trovare all'interno della Cerchia dei Bastioni (qui, nel pieno centro di Milano, il prezzo medio al metro quadro si attesta infatti proprio intorno ai 10mila euro). Mentre in quella zona, nel quartiere di Città Studi, accaparrarsi le case in vendita costa tendenzialmente la metà, con circa 5.448 euro al metro quadro (su prezzo medio cittadino di poco più di 5mila euro al metro quadro): applicando questi parametri, quindi, l'appartamento dovrebbe costare molto al di sotto dei 100mila euro.

Ma si sa, ormai il mercato immobiliare di Milano conosce regole tutte sue, uniche nel panorama nazionale. Qui infatti è possibile vendere qualsiasi tipologia di casa a prezzi anche molto elevati: la richiesta è tanta e ogni acquisto può diventare un ottimo investimento da cui poter rientrare facilmente, affittando a studenti o lavoratori fuorisede che cercano un alloggio e sono ben contenti di poter avere 14 metri quadri tutti per loro (anche se, per legge, sono a malapena la soglia minima per l'abitabilità).

"La proposta è ideale per chi cerca un punto d'appoggio su Milano o un investimento certo nelle vicinanze del Politecnico", recita infatti l'annuncio. E ancora: "L'immobile ad oggi è locato con un contratto 4+4, e garantisce una rendita annua del 5 per cento".