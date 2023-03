Manifestazione a Milano il 21 marzo: strade chiuse e orari di metro, bus e tram Atm per il corteo Arriva a Milano la manifestazione per la 28esima Giornata della memoria e dell’Impegno, in ricordo delle vittime di mafia. La organizza l’associazione Libera martedì 21 marzo: il corteo da corso Venezia a piazza Duomo la mattina del 21 marzo, dalle ore 9.

Torna dopo 13 anni a Milano la manifestazione per la 28esima Giornata della memoria e dell'Impegno, in ricordo delle vittime di mafia. La organizza l'associazione Libera martedì 21 marzo: un appuntamento che ogni anno, in diverse città di tutta Italia, richiama migliaia di persone da ogni dove – e oltre 500 familiari di vittime innocenti delle mafie.

Il corteo antimafia di Milano parte da corso Venezia intorno alle ore 9, per poi concludersi intorno alle 10.30 in piazza del Duomo. Ma non è finita: dopo i saluti del Presidente di Avviso Pubblico ci sarà la lettura dei nomi delle vittime delle mafie dal palco di piazza Duomo, e l'intervento conclusivo di don Luigi Ciotti intorno alle 11.45.

Per l'occasione, strade chiuse e mezzi Atm deviati in pieno centro. Ecco qui tutti i dettagli relativi al traffico e alla viabilità, per la mattina di martedì 21 marzo.

"C’è un’Italia che si ribella all’indifferenza, all'illegalità, alle mafie e alla corruzione che devasta i beni comuni e ruba la speranza. Un’Italia consapevole che la convivenza civile e pacifica si fonda sulla giustizia sociale, sulla dignità e sulla libertà di ogni persona", le parole di Palazzo Marino.

"Un'Italia che il 21 marzo si mobilita con momenti di lettura, di riflessione, di incontri per ricordare le vittime: semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle mafie solo perché, con rigore, hanno compiuto il loro dovere".

Strade chiuse il 21 marzo a Milano e percorso del corteo Libera

Il corteo partirà alle ore 9 da corso Venezia e arriverà in piazza Duomo, dove intorno alle ore 11 inizierà la lettura dei nomi di tutte le 1.069 vittime innocenti delle mafie. Don Luigi Ciotti terrà l'intervento conclusivo. L'iniziativa seguirà questo percorso: corso Venezia, piazza San Babila, corso Giacomo Matteotti, piazza Filippo Meda, via Adalberto Catena, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Giuseppe Mengoni, piazza Duomo.

Si prevedono modifiche alla viabilità lungo il tragitto individuato. Secondo il sito di Atm, alle 8 alle 10 circa, i bus delle linee 61 e 94 potrebbero essere rallentati o deviati, i tram della linea 9 non faranno servizio tra Centrale e piazza 5 Giornate, ma solo tra piazza 5 Giornate e Porta Genova.

Dalle 10:30 circa, anche le linee 1, 2, 12, 14, 16 e 19 potrebbero essere rallentate o deviate per permettere il passaggio del corteo. Aggiornamenti in tempo reale su sito, app e Twitter.

Stazione Metro Duomo chiusa dalle 10:00 alle 14:00

Dalle 10 alle 14 circa, i treni di M1 metro rossa e M3 metro gialla salteranno la fermata della metro Duomo. La stazione sarà chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per permettere la manifestazione in piazza.

In alternativa alla stazione Duomo, Atm consiglia di scendere alle fermate di Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea. Per raggiungere la piazza meglio scendere invece a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

Orari di bus e tram Atm a Milano il 21 marzo per la manifestazione Libera

Come raggiungere Porta Venezia dalle stazioni ferroviarie. Sui treni di Trenord diretti a Cadorna scendere a Bovisa, prendere un treno delle Linee S1, S2 o S13 e scendere a Porta Venezia.

Dalla stazione Centrale, invece, camminare a piedi fino a Porta Venezia (circa 15/20 minuti) passando per via Pisani, piazza della Repubblica e Bastioni di Porta Venezia, oppure prendere la M2 in direzione Gessate/Cologno e scendete a Loreto. Da lì si arriva a Porta Venezia camminando su corso Buenos Aires per circa 10/15 minuti.

Dalla stazione Garibaldi, si arriva a piedi fino a Porta Venezia (circa 20 minuti), passando per piazza Gae Aulenti, altrimenti si può optare per un treno delle linee S1, S2, S5, S6 o S13 e scendere a Porta Venezia. Consigliato, anche in questo caso, prendere la M2 in direzione Gessate/Cologno e scendere a Loreto.

Dalla stazione Rogoredo prendere invece un treno delle linee S1, S2 o S13 e scendere a Porta Venezia. Dall’aeroporto di Linate, prendete la metropolitana M4 (linea blu) fino a Dateo. Poi un treno delle linee S1, S2, S5, S6 o S13 fino a Porta Venezia.