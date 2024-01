Manager stuprata sui Navigli, un ragazzo condannato a 3 anni e 7 mesi: a processo gli altri due È stato condannato uno dei tre ragazzi accusati di aver stuprato una manager 32enne in un locale sui Navigli a Milano: gli altri due sono stati rinviati a giudizio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 16 gennaio, è arrivata la prima condanna per la violenza sessuale di gruppo nei confronti di una manager di 32 anni avvenuta a Milano il 21 marzo 2023. La Procura del capoluogo meneghino ha avviato le indagini nei confronti di tre ragazzi, tutti tra i 23 e i 27 anni. Lo stupro sarebbe avvenuto dopo una serata trascorsa in un locale sui Navigli. Due degli indagati sono i titolari.

Rinviati a giudizio gli altri due ragazzi

Uno di loro è stato condannato a tre anni e sette mesi di reclusione: la decisione è stata presa dalla giudice dell'udienza preliminare Sofia Fioretta. La stessa ha disposto il rinvio a giudizio per gli altri due. Sulla base di quanto scoperto dagli inquirenti, l'episodio è avvenuto il 21 marzo nella cantina del locale. La vittima, una manager, aveva trascorso la serata insieme a un collega.

La denuncia della vittima

La donna aveva assunto molto alcol: i tre avrebbero quindi, secondo l'accusa, approfittato dello stordimento della 32enne. Per la Procura, infatti, la giovane non avrebbe potuto dare il consenso. L'avrebbero portata nella cantina e avrebbero abusato di lei. La violenza sarebbe stata ripresa in parte con uno smartphone: il video sarebbe stato anche diffuso.

Il giorno successivo, il 22 marzo, la donna si è risvegliata a casa. Non ricordava quanto accaduto la sera precedente, ma avvertiva forti dolori. Ha quindi deciso di recarsi in ospedale e precisamente al centro antiviolenza della clinica Mangiagalli. Subito dopo ha sporto denuncia, facendo così partire le indagini.