Mamma, papà e due figli piccoli costretti a vivere in strada: salvati in piena notte dal gelo Una famiglia con due bambini è stata soccorsa la notte tra domenica 3 dicembre e lunedì 4 dicembre perché trovata a dormire in piazza Lega Lombarda a Milano nonostante il freddo di questi giorni: sono stati trovati infreddoliti e portati in ospedale.

I medici del 118 hanno soccorso una famiglia con due bimbi di 9 anni e 7 anni perché costretti a dormire per strada con il freddo di questi giorni. L'intervento è avvenuto verso le 3 nella notte tra domenica 3 dicembre e lunedì 4 dicembre in piazza Lega Lombarda. La famiglia è stata trovata infreddolita e subito messa al sicuro.

Dai successivi accertamenti è emerso che la famiglia non risultava nota ai servizio social del Comune di Milano. Sarebbe giunta infatti da fuori città trovandosi però in piazza al freddo senza un posto dove andare. Fortunatamente sono intervenuti i soccorsi che hanno portato i genitori e i due figli al pronto soccorso per tutte le cure mediche del caso. Dopo un paio di giorni di ricovero in ospedale la famiglia si trova ora in un centro di accoglienza a Piacenza.

Clochard trovato morto in strada

Non è la prima volta che i soccorritori aiutano persone costrette a dormire la notte in strada. Il freddo fa vittime: a gennaio un 68enne originario della Romania era stato trovato morto in strada dove stava dormendo. Lo hanno trovato i volontari di un'associazione che aiuta i senzatetto. Allertati i soccorsi, i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Da tempo il 68enne viveva da clochard e passava le notti in piazza Michelangelo Buonarroti, una zona residenziale di Milano. Le rigide temperature dello scorso inverno lo hanno ucciso: è stato colto da un malore a causa delle basse temperature.