Mamma e figlia morte contromano in galleria: l’altro automobilista a processo per omicidio stradale Nell’ottobre del 2022, mentre percorreva la superstrada 36 all’altezza di Dervio (Lecco), un 48enne si è improvvisamente trovato davanti un’auto che viaggiava contromano: nello schianto sono morte le due donne a bordo, madre e figlia. Adesso l’uomo rischia una condanna per duplice omicidio stradale: “Viaggiava nella corsia corretta, ma andava troppo forte”

L’incidente in galleria a Dervio (Lecco) nell’ottobre del 2022

Mentre percorreva la superstrada 36 che collega Milano alla Valtellina, dentro una galleria all'altezza di Dervio (Lecco), si è improvvisamente trovato davanti un’auto che procedeva contromano: le due donne a bordo dell’utilitaria che aveva appena commesso un'inversione a U, mamma e figlia, sono morte sul colpo. Lui, 48enne di Seregno (Monza e Brianza), è stato a lungo ricoverato in ospedale. Adesso, però, lo attende un processo per duplice omicidio stradale.

L'altra automobile viaggiava a 140 km/h

Il motivo? L'Audi A6 del 48enne brianzolo, in quel pomeriggio dell'ottobre 2022, viaggiava nella corsia giusta, direzione Colico. Ma, secondo la perizia depositata dal consulente della Procura, lo faceva lanciata a 140 km/h, in una strada con il limite fissato a 90. "Sono sconcertato per queste contestazioni", il commento dell'avvocato a Corriere della Sera. "Coinvolto suo malgrado in un gravissimo incidente, il mio assistito deve ora rispondere di un’accusa pesantissima". E lo farà il prossimo 17 gennaio, dopo aver chiesto al giudice per le udienze preliminari di avvalersi del rito abbreviato.

Una manovra azzardata e la galleria presa in contromano. Così erano morte la 27enne Maimouna Lueve alla guida dell'auto e la madre Aida Sene di 56 anni seduta lato passeggero. A niente sono serviti i tentativi per rianimarle: le due donne sono morte sul colpo, dopo essersi scontrate con l'Audi A6 del 48enne di Seregno.

Madre e figlia, originarie del Senegal ma residenti da tempo a Garlate (Lecco), viaggiavano contromano lungo la statale del lago di Como e dello Spluga dopo aver fatto inversione in una piazzola di emergenza. Forse dopo aver mancato lo svincolo per uscire a Bellano, o forse semplicemente per seguire il navigatore, la loro utilitaria ha viaggiato per centinaia di metri contro il senso di marcia, e così ha imboccato una galleria all'altezza di Dervio: qui il frontale fatale, che è costato la vita alle due donne.