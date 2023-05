Mamma 31enne muore cadendo per 9 metri dal balcone di casa, disposta l’autopsia Una donna di 31 anni è morta dopo essere caduta dal balcone di casa a Brescia. In casa c’erano il marito e le due figlie piccole. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo.

Una donna di 31 anni, madre di due bambine piccole, ha perso la vita nella serata di ieri, giovedì 25 maggio, dopo essere caduta dal balcone del suo appartamento a Brescia. Le conseguenze di un volo di quasi 9 metri non le hanno lasciato scampo, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi e il ricovero in ospedale. Stando a una prima ricostruzione, tutto farebbe pensare a un tragico incidente. Tuttavia, la Procura ha disposto un'autopsia sul corpo della 31enne per poter escludere ogni scenario diverso.

L'incidente nell'appartamenti di via Sorbana

Ieri pomeriggio la donna di origine indiana si trovava nella sua abitazione in via Sorbana, nella zona ovest della città, con il marito e le due figlie piccole. Erano circa le 16:30 quando avrebbe detto all'uomo di non sentirsi bene. A quel punto, si sarebbe alzata dal divano dirigendosi verso il balcone per prendere un po' d'aria.

Arrivata sul terrazzo, sola con figlie e marito ancora in casa, avrebbe perso l'equilibrio. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il parapetto di appena 90 centimetri non sarebbe stato sufficiente per reggere la 31enne che sarebbe finita per precipitare nel cortile sul retro del palazzo.

La morte in ospedale e le indagini dei carabinieri

La donna è stata vista a terra dai vicini, che hanno subito chiamato i soccorsi. Il 118 l'ha trasportata d'urgenza all'ospedale, dove è deceduta poche ore più tardi.

Prima di chiudere il caso come incidente domestico, la Procura ha disposto un'autopsia sul corpo della giovane. Al momento, però, non sarebbero stati trovati elementi che farebbero pensare a un altro scenario.