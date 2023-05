Mamma 31enne cade dal balcone di casa e muore: aperto un fascicolo per omicidio volontario La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario sulla morte della 31enne caduta dal balcone di casa a Brescia. Il marito ha raccontato che la donna era preoccupata per qualcosa.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Una donna di 31 anni ha perso la vita nella notte tra giovedì e venerdì 26 maggio in seguito a una caduta dal balcone di casa in via Sorbana a Brescia. Il volo di quasi 9 metri le ha causato ferite che si sono rivelate fatali in poche ore. Secondo una prima ricostruzione, la 31enne avrebbe accusato un malore mentre si trovava in casa con il marito e le loro due figli piccoli. Sul caso, però, la Procura ha deciso di aprire un fascicolo contro ignoti per omicidio volontario. Si tratterebbe di un atto dovuto per consentire una serie di accertamenti, tra cui l'autopsia.

La 31enne era preoccupata

La donna, di origini indiane, era arrivata in Italia meno di un anno fa. Poche ore prima della caduta, era andata con il marito alla Questura di Mantova per affrontare l'iter del ricongiungimento familiare. L'uomo, infatti, risiede in Italia già da tempo.

Ancora il marito avrebbe riferito alle forze dell'ordine che la moglie era preoccupata. Un malessere che la 31enne avrebbe manifestato anche parlando al telefono con i parenti in India.

L'incidente e l'esame necroscopico

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 25 maggio, era seduta sul divano di casa in compagnia del marito e dei figli piccoli di 3 e 5 anni. Ad un certo punto si sarebbe alzata e, dicendo di voler prendere una boccata d'aria, si sarebbe diretta verso il balcone.

Una volta sola, avrebbe perso l'equilibrio forse a causa di un giramento di testa finendo per cadere oltre il parapetto di appena 90 centimetri. A dare l'allarme sono stati i vicini che l'hanno trovata a terra sul cortile del palazzo. Nonostante il ricovero in ospedale, la 31enne ha perso la vita nella notte. Sabato verrà eseguito l'esame necroscopico e nel frattempo la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento senza indagati.