Maltrattano per anni le figlie a Brescia, chiesto il processo per l’ex consigliere comunale Balwinder Singh e moglie

La pm Marica Brucci ha chiesto il processo per Balwinder Singh e la moglie Baljeet Kaur accusati di maltrattamenti ai danni delle figlie. Il terzo figlio dell’ex consigliere comunale di Brescia è accusato, invece, di violenza sessuale.

Balwinder Singh

La Procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per Balwinder Singh, l'ex consigliere comunale 50enne della Loggia eletto nel 2023 e accusato di maltrattamenti fisici e psicologici ai danni delle due figlie, ora di 18 e 24 anni. Insieme a lui è imputata anche la moglie, la 48enne Baljeet Kaur, dallo scorso giovedì 26 febbraio detenuta nel carcere di Verziano su richiesta della pm Marica Brucci. Il figlio 26enne della coppia, invece, dovrà rispondere di violenza sessuale ai danni della sorella più grande. Le due ragazze, dopo aver confermato le accuse in incidente probatorio, si sono costituite parte civile.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, dal 2005 a marzo del 2025 Singh e la moglie avrebbero costretto le figlie a vivere in uno "stato di vessazione e umiliazione incompatibile con le normali condizioni dell'esistenza". Per i due un anno fa era scattato il divieto di avvicinamento alle ragazze con anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Come riportato dal Corriere della Sera, però, la 48enne si sarebbe resa irreperibile dal 17 al 26 febbraio scorso.

Kaur, infatti, doveva presentarsi in Questura insieme al marito il 17 febbraio per ritirare la notifica del decreto di fissazione della nuova udienza preliminare davanti alla giudice Gaia Sorrentino. Poiché i due non si sono presentati, gli agenti sono andati a casa loro, ma la 48enne non c'era. Attraverso il positioning del cellulare, perché il braccialetto sembrava non funzionare correttamente, i poliziotti riescono a rintracciare l'utenza di Kaur agganciata a una cella in Svizzera. Il 23 febbraio, inoltre, è stata convocata per la manutenzione urgente del braccialetto, ma ancora una volta non si è presentata.

Così, la pm Brucci ha chiesto per Kaur un aggravamento della misura cautelare. Richiesta che è stata accolta dal gip che ha disposto il suo trasferimento in carcere. Intanto, la difesa della 48enne ha già presentato istanza per la revoca della misura.

Durante l'ultima udienza, la pm Brucci ha chiesto per Singh e Kaur il rinvio a giudizio per maltrattamenti e per il loro figlio 26enne per violenza sessuale. Il giovane, infatti, avrebbe abusato della sorella più grande da quando la ragazza aveva 10 anni fino ai 19 anni. La decisione della giudice è attesa per marzo.