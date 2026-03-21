Picchiano e maltrattano per anni le figlie, scarcerata la moglie dell’ex consigliere comunale Singh

Dopo oltre 20 giorni di carcere, è tornata libera Baljeet Kaur, moglie di Balwinder Singh, l’ex consigliere comunale di centrodestra di Brescia accusato di maltrattamenti fisici e psicologici sulle figlie. A deciderlo è stato il Tribunale del Riesame.

Balwinder Singh, l’ex consigliere comunale di centrodestra di Brescia accusato di maltrattamenti

Dopo oltre 20 giorni trascorsi nel carcere di Verziano (Brescia), è tornata libera la 48enne Baljeet Kaur, moglie di Balwinder Singh, l'ex consigliere comunale di centrodestra di Brescia accusato di maltrattamenti fisici e psicologici sulle due figlie, ora di 18 e 24 anni. A deciderlo è stato il Tribunale del Riesame che, su appello della difesa, ha ripristinato il divieto di avvicinamento alle figlie con applicazione del braccialetto elettronico alla 48enne.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sembra che dal 2005 fino a marzo 2025 Singh e la moglie avrebbero costretto le figlie (all'epoca minorenni) a vivere in uno "stato di vessazione e umiliazione incompatibile con le normali condizioni dell'esistenza". Per questo motivo, all'incirca un anno fa, per i due era scattato il divieto di avvicinamento alle ragazze con l'applicazione del braccialetto elettronico.

Dal 26 febbraio scorso, però, la 48enne si era resa irreperibile: non si sarebbe recata in Questura per la notifica della nuova udienza né avrebbe risposto al telefono o spiegato i suoi spostamenti, spingendosi fino in Svizzera. A causa di tale comportamento, il giudice aveva poi addebitato al comportamento della 48enne il "malfunzionamento" del dispositivo e aveva ipotizzato che, vista la situazione, non fosse garantita protezione alle persone offese.

Oggi, a una ventina di giorni di distanza, il Riesame ha annullato l'ordinanza e ha scarcerato Kaur. Entrambi rispondono di maltrattamenti aggravati nei confronti delle figlie per i quali sono stati rinviati a giudizio dal gup lo scorso 6 marzo. Il dibattimento si aprirà il prossimo 11 maggio, data in cui a processo insieme ai genitori ci sarà anche il figlio 26enne Lovepreet, accusato di violenza sessuale ai danni di una sorella.