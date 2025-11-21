milano
Picchia le figlie per anni e le minaccia di morte: chiuse le indagini sull’ex consigliere comunale di Brescia

La Procura di Brescia ha chiuso le indagini a carico di Balwinder Singh, sua moglie Baljiet Kaur e il loro figlio primogenito. Per anni i due coniugi avrebbero maltrattato le due figlie, mentre il giovane avrebbe abusato più volte della sorella più piccola.
A cura di Enrico Spaccini
La Procura di Brescia ha chiuso le indagini a carico di Balwinder Singh, sua moglie Baljiet Kaur e il loro figlio primogenito oggi 26enne. La sostituto procuratrice Marica Brucci contesta all'ex consigliere comunale della Loggia 50enne e alla coniuge le accuse di maltrattamenti ai danni delle due figlie, e al giovane di violenza sessuale. In base a quanto emerso, i due genitori avrebbero ostacolato alle figlie di adottare uno stile di vita "occidentale", ricorrendo a percosse, insulti, limitazioni della libertà e divieti di frequentare coetanei italiani. Il figlio primogenito, invece, avrebbe abusato per anni della sorella più piccola.

Come spiegato dalle stesse ragazze, che ora hanno 24 e 18 anni, i maltrattamenti si sarebbero protratti dal 2005 al marzo del 2025. Per circa 20 anni, quindi, Balwinder Singh e sua moglie avrebbero costretto le figlie a vivere in uno "stato di vessazione e umiliazione incompatibile con le normali condizioni dell’esistenza". Tra gli episodi contestati, le percosse alla figlia più piccola quando era tornata a casa con "una maglietta attillata", ma anche le botte date con un bastone perché sorpresa a utilizzare Facebook per parlare con ragazzi italiani.

Secondo le indagini della pm Brucci, i due coniugi sarebbero stati disinteressati all’istruzione delle figlie, ma al contrario concentrati sull’idea di combinare loro matrimoni con uomini indiani. La figlia più grande era arrivata a rivolgersi a un centro antiviolenza e fuggire di casa, mentre la più giovane attendeva un intervento del Tribunale per il collocamento in una struttura protetta. Alla viglia dell'udienza davanti al Tribunale per i Minorenni, che ha portato poi l'allontanamento della figlia minore, Singh l'avrebbe minacciata di morte.

Ora si attende che la Procura di Brescia chieda il rinvio a giudizio per i tre indagati. Nel frattempo, Singh e Kaur sono sottoposti alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alle figlie, mentre il figlio 26enne si trova agli arresti domiciliari in una comunità.

