Maltrattamenti sui bimbi in un nido di Bergamo, la denuncia di una mamma: maestra condannata a 4 anni e mezzo Oggi, mercoledì 30 aprile, l'ex titolare e maestra di un asilo nido di Bergamo è stata condannata in primo grado a quattro anni e sei mesi per maltrattamenti nei confronti di 4 bimbi che frequentavano la struttura. Assolta dalle accuse di altre cinque famiglie.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 30 aprile, l'ex titolare e maestra di un asilo nido (attualmente chiuso) è stata condannata in primo grado dal tribunale di Bergamo a quattro anni e sei mesi per maltrattamenti nei confronti di quattro bambini che frequentavano la struttura. Assolta dalle accuse di altre cinque famiglie.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'indagine giudiziaria risalirebbe all'inizio del 2020, prima che l'asilo chiudesse a causa della pandemia di Covid-19 e successivamente alla segnalazione in questura di una delle mamme dei bimbi presenti nell'asilo nido. Gli inquirenti erano riusciti a raccogliere, in soltanto cinque giorni, intercettazioni audio e video finite poi agli atti del processo. In seguito, sono state proprio tali prove a spingere gli inquirenti a condannare la maestra ed ex titolare a 4 anni e 6 mesi per maltrattamenti e, allo stesso tempo, a riconoscerle le attenuanti generiche. Nello stesso procedimento, la donna sarebbe stata però assolta dalle stesse accuse di maltrattamenti mosse dalle famiglie di altri cinque bambini che frequentavano la struttura all'epoca dei fatti perché "il fatto non costituisce reato".

Le motivazioni di tale sentenza saranno depositate entro 90 giorni a partire da oggi. A conclusione dell'udienza che si è tenuta presso il tribunale di Bergamo, i legali dell'imputata hanno annunciato di voler fare ricorso in appello.