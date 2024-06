Maltratta la madre anziana e malata perché pretendeva che lo mantenesse: condannato

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, venerdì 14 giugno, un uomo di 52 anni è stato condannato a un anno e cinque mesi di reclusione perché accusato di aver maltrattato la madre anziana e malata nella abitazione di lei a Piantedo in Valtellina. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Sondrio.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, i maltrattamenti sono avvenuti tra il 2020 e settembre del 2021: l'uomo l'avrebbe trattata come una serva e avrebbe preteso che lei lo mantenesse finanziariamente. L'anziana ha vissuto per mesi un incubo, un vero e proprio inferno: sarebbe stata insultata, minacciata e vittima di violenza. In un'occasione l'avrebbe spinta a terra e l'avrebbe fatta finire in ospedale.

La donna ha deciso poi di sporgere denuncia, proprio a seguito di questo terribile episodio, e ha raccontato agli investigatori i mesi di maltrattamenti e di vessazioni. Ha spiegato di aver vissuto costantemente con la paura e l'ansia. Sono state subito avviate le indagini, al termine delle quali è iniziato poi un processo che è terminato proprio oggi con la sentenza. La giudice Valentina Rattazzo ha deciso di condannarlo a un anno e cinque mesi di reclusione. Inoltre ha stabilito che dovrà seguire un programma terapeutico in una struttura individuata dal servizio psichiatrico.