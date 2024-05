video suggerito

Violenta una sedicenne in una camera d'albergo: arrestato Un uomo di 53 anni è stato condannato a quattro anni di reclusione per aver violentato una ragazzina di sedici anni in una camera d'albergo.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un uomo di 53 anni è stato condannato a quattro anni di reclusione per aver violentato una ragazza di sedici anni. A stabilirlo è stato il Tribunale di Sondrio. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, avrebbe attirato una sedicenne nella sua camera d'albergo con una scusa. Le avrebbe infatti detto di avere una spalla dolorante e aver bisogno di un massaggio.

L'episodio risale a inizio 2022. Il 53enne si trovava a Campodolcino, un piccolo comune di appena novecento abitanti della provincia di Sondrio, per motivi di lavoro. Alloggiava in un hotel. Il 4 gennaio ha convinto la ragazzina a salire nella sua camera. L'adolescente avrebbe acconsentito perché convinto che, come spiegato dal quotidiano La Provincia di Lecco, si trattasse di un brav'uomo. Una volta nella stanza, l'ha violentata.

Dopo lo stupro, l'adolescente si è recata al pronto soccorso di Chiavenna dove è stata sottoposta ad alcuni accertamenti medici che hanno confermato la violenza. È stata poi dimessa con sette giorni di prognosi. Il 53enne, originario di Aversa (Caserta), è stato condannato con rito abbreviato per violenza sessuale. Assolto per l'accusa di lesioni perché il fatto non sussiste. Il giudice per l'udienza preliminare lo ha dichiarato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno e dai pubblici uffici per cinque anni.

Inoltre dovrà risarcire la giovane in sede civile. Nel frattempo, il giudice ha disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di diecimila euro.