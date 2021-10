Maltempo, massima allerta meteo a Milano: Seveso e Lambro a rischio esondazione nella notte Massima allerta a Milano a causa del maltempo. La città è sferzata da un diluvio, ma le piogge intense nella notte sono previste anche sulle province a Nord: l’acqua potrebbe ingrossare il corso dei fiumi Seveso e Lambro, che sono a rischio esondazione a partire dalle 2. Evacuate le comunità del parco Lambro: squadre di tecnici sono pronte a entrare in azione.

A cura di Redazione Meteo

Diluvia a Milano. Non inizia nel migliore dei modi il secondo mandato di Beppe Sala alla guida di Milano, almeno meteorologicamente parlando. Neanche il tempo di festeggiare la schiacciante vittoria su Luca Bernardo alle elezioni comunali, ed ecco che il sindaco è chiamato a fronteggiare un'allerta meteo per maltempo. In una nota infatti Palazzo Marino ha diramato la massima allerta per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.

Piogge intense previste a Milano e anche nelle province a Nord

I due corsi d'acqua potrebbero esondare a partire dalle 2, a causa di piogge molto intense previste dalle 2 alle 7 sulle province di Lecco, Como, Varese: si tratta dei territori a Nord di Milano, dove le precipitazioni potrebbero provocare ondate di piena che potrebbero poi arrivare in città. A Milano città, invece, la massima allerta per pioggia e vento è iniziata alle 21 ed è prevista fino all'1 del mattino di martedì 5 ottobre.

Evacuate le comunità del parco Lambro

Il Comune ha attivato il Coc, il centro operativo comunale, e ha dislocato a partire dalle 21 le squadre di Mm e della polizia locale nelle zone a maggior rischio esondazione. Palazzo Marino ha invitato tutti i cittadini a prestare la massima attenzione se si permane nelle zone alberate. Saranno inoltre evacuate le comunità del parco Lambro e il Comune ha vietato la sosta nelle zone del Lambro. Sono in atto controlli sulle caditoie e nei sottopassi e sono stati allertati tutti i cittadini, i commercianti e gli ambulanti del mercato di piazzale Lagosta. Il prossimo aggiornamento sulla situazione meteo è previsto a mezzanotte.