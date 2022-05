Maltempo in Lombardia, violenta grandinata colpisce Pavia: decine di alberi caduti Violenta grandinata su Pavia e la sua provincia nel pomeriggio di oggi, sabato 28 maggio.

La provincia di Pavia è stata colpita nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 28 maggio, da una violenta grandinata. La precipitazione era sostanzialmente attesa dopo la diramazione dell'allerta gialla da parte della Protezione civile regionale che aveva avvisato di come un'ondata di maltempo avrebbe investito verso sera la Lombardia. Diversi i disagi in città e in tutto il territorio ma fortunatamente non si registrano feriti.

Violenta grandinata a Pavia, alberi caduti

La caduta della grandine, con chicchi grossi come noci, ha provocato disagi al traffico che hanno provocato un ingorgo sul Ponte Coperto. Decine le chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti per togliere dalle strade gli alberi caduti. La tempesta di ghiaccio sarebbe durata una mezzoretta. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La stima di eventuali danni verrà effettuata nella giornata di domani.

Attesi forti temporali su Milano, monitorati Seveso e Lambro

Anche su Milano è atteso il maltempo. Da metà pomeriggio in città ha soffiato un forte vento che ha portato diversi nuvoloni neri che minacciano pioggia. Per il momento, la zona ovest del capoluogo di regione è ancora "asciutta", mentre le nuvole hanno man mano coperto tutto il cielo sopra la città. Non è escluso, comunque, che il violento temporale annunciato dalla Protezione civile, che ha diramato un'allerta meteo gialla, non possa abbattersi nelle ore tardo serali o notturne. Per questo motivo, i fiumi Seveso e Lambro sono sotto stretta sorveglianza. Il timore che i due corsi d'acqua cittadini possano esondare è sempre concreto.