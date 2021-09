Maltempo in Lombardia: Malpensa chiuso 2 ore, 20 persone salvate nell’area cargo con i gommoni Ancora disagi dovuti all’ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la Lombardia: a Malpensa caduti 90 millimetri d’acqua in un’ora e mezza, allagati i sottopassaggi e le strade. Salvate venti persone nell’area cargo con i gommoni da rafting, altri interventi presso il Terminal 1 e l’area dogana extra Schengen.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Lombardia ha fatto sentire in queste ore tutta la sua forza distruttrice: strade allagate, voli negli aeroporti dirottati su altri scali, rami e in qualche caso cartelloni stradali abbattuti un po' ovunque. Tra le zone più colpite c'è anche l'aeroporto di Malpensa, dove sono caduti quasi 90 millimetri d'acqua in appena 90 minuti: l'area cargo è rimasta di fatto paralizzata, con una ventina di persone salvate dai vigili del fuoco con i gommoni rafting.

Una pioggia torrenziale che ha causato disagi enormi allo scalo, chiuso di fatto due ore e con undici voli dirottati tra Bergamo, Torino e Linate. Problemi anche alla dogana per i voli da e per i territori che non rientrano nello Spazio Schengen, con la dogana prima chiusa e poi parzialmente riaperta per permettere lo sbarco di alcune persone appena atterrate. Nel Terminal 1 dello scalo salvate altre dieci persone intrappolate nelle proprie auto all'esterno dell'aeroporto: alcune automobili, totalmente sommerse dall'acqua, hanno fatto temere che al loro interno vi fosse qualcuno, ma fortunatamente i vigili del fuoco aiutati dagli specialisti del soccorso fluviale le hanno raggiunte accertandosi che all'interno non vi fosse nessuno. Altre due persone salvate in un'automobile rimasta bloccata in un sottopassaggio allagato. A Milano città, intanto, allagamenti e rami sradicati, con il Seveso che è salito di livello ma i cui argini hanno tenuto evitando lo straripamento. La situazione meteorologica migliorerà nella giornata di oggi, ma già da domani sabato 18 settembre riprenderanno le piogge che dureranno almeno per una settimana, anche se con intensità fortunatamente minore rispetto alla violenza delle ultime ore.