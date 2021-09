Forte nubifragio a Malpensa: due auto sommerse dall’acqua e tanti i voli bloccati In queste ore un forte nubifragio sta colpendo tutta la zona di Malpensa creando non pochi disagi: qui due auto sono rimaste bloccate dall’acqua, così come l’aeroporto dove tutti i voli sono bloccati. Gli aerei in arrivo sono stati dirottati verso altri scali in attesa che le condizioni migliorino.

A cura di Giorgia Venturini

Malpensa sotto l'acqua. Il violento temporale di queste ore ha allagato la zona intorno all'aeroporto di Malpensa colpito da forti piogge e vento tanto che molti voli sono stati sospesi: impossibile a causa del cattivo tempo il decollo. Mentre i voli in attesa di atterraggio sono stati direttati verso altri aeroporti. Stando a quanto si legge sui media locali della zona, sulla pista ci sono 30 centimetri di acqua: non pochi disagi soprattutto al Terminal 1 dove l'acqua ha sommerso una gran parte dell'aeroporto. Sospeso l'atterraggio e il decollo anche a Linate. I voli sono stati dirottati verso Orio al Serio a Bergamo: come quello in arrivo da Francoforte e quello decollato da Olbia. Tanti i voli che sono atterrati con minuti e minuti di ritardo.

Auto intrappolate nell'acqua: salvate dieci persone

Difficile a causa delle forti piogge anche tanto il traffico lungo le strade: qui alcune macchine sono rimaste intrappolate nell'acqua. Sempre a Malpensa i soccorritori, tra questi molti vigili del fuoco, sono intervenuti con il gommone per trarre in salvo dieci persone intrappolate nelle loro auto nel perimetro esterno dell'aeroporto. L'intervento del soccorso fluviale è stato indispensabile anche in altre zone, dove circa venti persone sono state evacuate grazie ai gommoni dei vigili del fuoco. Fortunatamente per ora non risultano feriti. Intanto dai vigili del fuoco fanno sapere che più squadre "sono al lavoro per contenere una serie di allagamenti causati dal maltempo che da alcune ore ha colpito in particolare la zona sud del capoluogo lombardo". Per il momento si trattano di interventi di routine senza particolari criticità: in collaborazione con la protezione civile, l'osservato speciale è il fiume Seveso, sotto controllo per il rischio esondazione. Alcuni interventi hanno interessato in particolare le zone di San Giuliano Milanese e di via Ripamonti. Qualche criticità si è registrata anche nella città di Sesto San Giovanni.