Maltempo in Lombardia, frane a Brescia, Como e Sondrio: spaventosa supercella in Franciacorta La Protezione civile ha diramato per la giornata di oggi l’allerta arancione sulla Lombardia, già interessata nelle ultime ore da forti raffiche di vento e temporali che hanno creato danni e disagi soprattutto nelle province di Brescia, Como e Sondrio, provocando frane e disagi su gran parte del territorio.

A cura di Simona Buscaglia

La supercella che ha colpito la Franciacorta

Allerta meteo arancione oggi su gran parte del territorio della Lombardia. Sono attesi infatti forti temporali nel pomeriggio. Non è escluso che l’allerta venga prorogata anche nei prossimi giorni a causa dell’instabilità che sta interessando il Nord Italia e gran parte dell’Europa meridionale.

Supercella e grandine a Brescia

La Lombardia già nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con forti temporali, soprattutto nella Valtrompia, in provincia di Brescia, interessata da forti raffiche di vento e grandine, che hanno provocato danni su automobili e infissi di diversi edifici. I paesi più colpiti sono stati Lumezzane, Bovezzo, Concesio e Villa Carcina, oltre alla zona ovest del Bresciano, ad esempio a Palazzolo sull’Oglio.

Frane anche a Como

Ieri anche la sponda orientale del lago di Como ha registrato forti temporali che hanno provocato la piena dei torrenti. In particolare a Blevio, sulla sponda orientale, sono state segnalate frane, con il fango che ha invaso le strade. Era stata chiusa anche la ex strada statale 583 Lariana.

Fontana: Ringrazio chi lavora per ripristinare la situazione

Sul maltempo che ha interessato ieri il territorio lombardo è intervenuto sui social anche il presidente della Regione, Attilio Fontana, che ha dichiarato: "Nelle province di Lecco, Como e Sondrio si sono verificate diverse frane e problemi si sono registrati anche in quella di Varese. Per tutte cito le criticità di Chiavenna San Carlo (SO) e di Blevio (CO) con strade e auto sommerse dal fango. Grandinate in Brianza e nella Bergamasca, a Gallarate la forza del vento ha scoperchiato il tetto di un edificio. I vigili del Fuoco, con il prezioso e instancabile sostegno dei volontari della Protezione Civile della Lombardia, sono impegnati per liberare le strade dal fango e dai massi. Fortunatamente non si registrano vittime. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando per ripristinare le situazioni".