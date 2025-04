video suggerito

Maltempo in Lombardia, allerta rossa per la piena del Po: fiume a rischio esondazione nel Cremonese e Mantovano Per oggi, domenica 20 aprile, è previsto il passaggio dell’ondata di piena del fiume Po nei territori del Cremonese e Mantovano. La Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa per le zone a rischio esondazione. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Facebook

Prosegue l'allerta meteo in Lombardia dove, per la domenica di Pasqua 20 aprile, il fiume Po è in piena e potrebbe superare anche la terza soglia di criticità, quella di colore rosso. Dopo aver transitato per il Piemonte e aver superato nella serata di ieri la città di Cremona, l'ondata prosegue verso la zona di Casalmaggiore dove il picco è atteso all'ora di pranzo. Alta l'attenzione anche nel Mantovano, dove già dal 19 aprile alcuni Comuni hanno emanato ordinanze con divieti di navigazione e di accesso alle aree più pericolose.

La Protezione Civile ha diramato l'allerta rossa, quella con il livello di criticità più alto, per tutta la giornata del 20 aprile nelle zone della Lombardia e dell'Emilia-Romagna per le quali transita il fiume Po e alcuni dei suoi affluenti. In particolare, in Lombardia l'allerta riguarda la Bassa Pianura Centro-Occidentale e la Bassa Pianura Centro-Orientale. Per la mattinata di oggi, infatti, sono previste precipitazioni deboli sulla pianura occidentali e su Alpi e Prealpi. Rovesci che nel corso del pomeriggio potrebbero intensificarsi e ingrossare ancora la portata del fiume Po.

Ieri sera, 19 aprile, a Cremona il livello del fiume ha quasi raggiunto i 4 metri sopra lo zero idrometrico. L'attenzione, ora, si è spostata nella zona di Casalmaggiore dove, intorno alle 12, il Po potrebbe superare la terza soglia di criticità. Nelle scorse ore il livello aveva raggiunto i 5 metri e mezzo, ma nelle prossime ore potrebbe arrivare a 7 metri.

In alcune zone considerate più a rischio sono già iniziate le prime evacuazioni a scopo precauzionale. Le allerte rimarranno in vigore fino al mattino di Pasquetta, lunedì 21 aprile, quando la Protezione Civile rivaluterà la situazione.