Forti temporali e raffiche di vento sono attese per oggi martedì 13 luglio a Milano e sul resto della regione. Lo hanno confermato gli esperti di Arpa Lombardia e la protezione civile che già da ieri ha annunciato allerta arancione per tutta la giornata. Il Centro funzionale monitoraggio rischio naturali di Regione Lombardia ha segnato la possibilità di venti forti con raffiche a una velocità tra i 35 e i 50 chilometri orari, accompagnate da violenti temporali e grandine. Così la protezione civile ha invitato tutti i cittadini a evitare di frequentare luoghi alberati e di fare attenzione a strutture e oggetti che esposti al forte vento possono creare gravi danni: precauzioni che devono essere prese per tutte le ore della giornata. Intanto il Comune di Milano è pronto ad attivare il monitoraggio della situazione per procedere se necessario a qualche intervento: sotto osservazione anche il fiume Seveso e il Lambro.

Previsioni meteo oggi 13 luglio a Milano

"Fenomeni di forte intensità". Così definiscono gli esperti di Arpa Lombardia i violenti temporali in programma per oggi: in particolare tra alta pianura e rilievi alpini e prealpini anche con grandine. Le temperature a causa della pioggia e del vento subiranno un forte calo: in pianura le minime scenderanno tra i 15 e i 18 gradi mentre le massime non supereranno i 26 gradi. In pianura di direzione variabile, fino a forti in occasione dei fenomeni temporaleschi: in montagna tra moderati e forti, fino a molto forti in quota.

Allerta meteo su tutta la Lombardia

Allerta maltempo non è solo a Milano. Interessate da forti temporali saranno anche molte altre zone della Lombardia: a partire dalla Bassa pianura centro orientale e orientale all'Alta pianura orientale e la pianura centrale. E ancora: la zona dei Laghi e delle Prealpi orientali, le Orobie bergamasche, la Valcamonica, il Lario e le Prealpi occidentali e la zona dei Laghi di Varese e delle Prealpi varesine. Su tutte queste zone omogenee è in vigore l'allerta meteo arancione fino alla mezzanotte tra il 13 e il 14 luglio: la protezione civile regionale saranno possibili tempeste di fulmini, grandinate e forti raffiche di vento. Anche in queste zone si invita a non sostare sotto alberi o oggetti che potrebbero precipitare per il forte vento.